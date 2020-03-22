​​وفاة بإيطاليا وعودة المدرسين من الكويت.. تعرف على أحوال العمالة المصرية بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، عددًا من التقارير العاجلة من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير تلقى عدة تقارير من مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج والتي جاءت كالتالي:

الكويت

قال أحمد إبراهيم الملحق العمالي بالكويت، إنه بعد قرار الكويت بـمـد تعطيل الدراسة حتى 4 أغسطس 2020 نجحت شركة مصر للطيران بالتنسيق مع الطيران المدني بكل من مصر والكويت في تنظيم 4 رحلات لعودة المدرسين اعتبارًا من 24 مارس وحتى 30 مارس الجاري، على أن يتم الحجز بمعرفة مندوب الشركة بالقنصلية المصرية وبتعاون من جميع أعضاء البعثة.

السعودية

قال أحمد رجائي المستشار العمالي بالرياض، إن المملكة العربية السعودية أصدرت 10 خطوات اقتصادية عاجل يستفيد منها المواطنون والمقيمون في ظل الأزمة الحالية لانتشار فيروس كورونا منها تجديد إقامة الوافدين المسافرون في إجازات بدون رسوم في حالة انتهاء الإقامة في فترة تواجدهم بالخارج، وتمديد تأشيرات الخروج والعودة لمدة 6 أشهر لمن لم يتمكنوا من العودة إلى أعمالهم في المملكة بدون رسوم، وتجديد وثائق التأمين تلقائيًا لمدة 6 أشهر بدون رسوم جديدة، وتأمين السيارات الخاص.

وتشمل الخطوات إيقاف دفع الإيجارات المستحقة للمؤجر لمدة 6 أشهر اعتبارًا من مارس الجاري، والسماح للمستأجر بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك حتى لو كان العقد طويل الأجل ولمدة 3 أشهر، وإيقاف العمل بنظام التوطين والتفتيش لمدة 6 أشهر.

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الأردن

قال طلعت السيد المستشار العمالي بعمان - الأردن، إن المملكة أصدرت أمرًا يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، ابتداء من الساعة السابعة صباحًا اليوم السبت 21 مارس وحتى إشعار آخر، وإغلاق جميع المحلات في كافة المناطق وسيتم الإعلان الثلاثاء المقبل عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية، وبالآلية التي ستعلن في حينه، وعاقبت كل من يخالف أحكام الأمر بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.

وأوضح المستشار العمالي، أن وزارة العمل الأردنية أطلقت خدمة إلكترونية للعمال وأصحاب العمل للإبلاغ عن المخالفات في المؤسسات والمنشآت، ومنها التي تتعلق العمل الجبري المخالف للقرارات الحكومية، والاعتداء على الحقوق العمالية، والتسريح من العمل مخالفات ـ والتي تتعلق بتشريعات السلامة والصحة المهنية، وأي تهديد بفصل العامل الذي لا يعمل أثناء فترة الأزمة، وعدم احتساب الأجر أثناء هذه الظروف وخلافاً لقانون وقرارات الحكومة وتعليمات الوزارة.

لبنان

قالت شيرين عبدالجواد الملحق العمالي في لبنان، إن أخر تقرير صادر عن وزارة الصحة في بيروت كشف عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 163 حالة بعد إصابة 14 حالة جديدة.

إيطاليا

أعلن مجدي حسنين المستشار العمالي بمدينة ميلانو- إيطاليا، دفن أول مصري "أحمد الفار" بفيروس كورونا حسب الشريعة الإسلامية في مقابر المسلمين.

وأشار حسنين، إلى أنه تلقى رسالة استغاثة من والد المواطن المصري "ش .ع. ف. ف" من الفيوم مركز تطون، الذي تم حجزه في مستشفى نيجواردا، بميلانو، حيث انقطع التواصل معه منذ أمس الأول، وعلى الفور قام المستشار العمالي بالتوجه إلي المستشفى ولم يستطيع مقابلته، وتم اخباره من الطبيب المعالج أنه تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وتم إخبار أهله بذلك، داعيًا له بالشفاء العاجل.