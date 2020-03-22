شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التقرير الحكومى المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، تحت مسمى "حصاد مرحلة البناء للعام المالى 2018/2019"، الانتهاء من تنفيذ 6265 مشروعأً فى مختلف القطاعات والبرامج بتكلفة حوالى 466 مليار جنيه، منها 15 مشروعا فى قطاع الصناعة بتكلفة 152.6 مليون جنيه.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المشروعات المنفذة فى قطاع الصناعة من واقع التقرير الحكومى الذى حصل عليه ”الخليج 365” على النحو الأتى:

1- إحلال وتجديد المطابع الأميرية بتكلفة 28 مليون جنيه.

2- استكمال المجلس الوطنى للاعتماد بتكلفة 5 ملايين جنيه.

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3- تأهيل جزئى لكهرباء الأسمرات التابع لمصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى بتكلفة 2.87 مليون جنيه.

4- تطوير وتحديث معامل وأجهزة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بتكلفة 2.3 مليون جنيه.

5- رفع كفاءة مكاتب التمثيل التجارى بالخارج بتكلفة 1.22 مليون جنيه.

6- تطوير المعامل الغذائية بالفروع من خلال التعاقد علي توريد أجهزة معملية حديثة متطورة.

ويأتى التقرير الحكومى كأحد مخرجات المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم التى أطلقت خلال ذات العام، كأول أداة إلكترونية فى مصر لقياس أداء الجهاز الإدارى للدولة، من خلال أكثر من 2800 مؤشر لقياس أداء، تمكن الحكومة المصرية من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحي القصور بإجراء تدخل عاجل، وتربط الموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد وتكون أساسًا عمليًا محفزًا على التميز الحكومى والمؤسسى.