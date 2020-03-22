شكرا لقرائتكم خبر عن الكليات العملية بجامعة حلوان تضع خطة التعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الكليات العملية بجامعة حلوان خطة فعالة لتفعيل نظام التعليم عن بُعد، وذلك بعد صدور قرار تعليق الدراسة بالجامعة لمدة أسبوعين، وذلك على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد،وذلك فى إطار إجراءات الصحة والسلامة التي تتبعها جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، ووفقا للتوجهات العامة للدولة، للحفاظ على صحة الطلاب والطالبات،

ووجه الدكتور ماجد نجم ، رئيس الجامعة بتفعيل منصات التعلم الافتراضية خلال هذه الفترة بجميع الكليات، وضرورة الانتهاء من هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن، حرصا على وقت الطلاب والطالبات، وحتى يتم تمكين طلاب الجامعة من متابعة دروسهم ومحاضراتهم، وتحصيل العلوم حسب المقررات بكل كلية، كذلك طالب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بضرورة التطوير الذاتي للوصول إلى الهدف الأساسي من اللجوء إلى هذه المنظومة المتطورة في التعلم بحيث يمكن تطبيقها في أي وقت، موجها بالتوسع في التعليم الالكتروني، تحقيقًا لفكرة التحول الرقمي في التعليم الجامعي خلال المرحلة المقبلة.

وفي كلية الطب جامعة حلوان أوضح الدكتور ممدوح مهدي ، عميد الكلية أن هناك موقع إلكتروني لكل فرقة من فرق الكلية وأن هناك مقررات متاحة فعلياً للطلاب وتتضمن المحاضرات والمعامل ومعامل المهارات والكتب الدراسية ولينكات تعليمية وفيديوهات ويتم تحديث هذه المقررات بإستمرار لضمان نشر أحدث ماتوصل اليه العلم، كما أنه بعد عملية تعليق الدراسه قامت الكلية بالبدء بتسجيل كافة المحاضرات والمعامل وتم عقد العديد من المحاضرات التفاعلية مع الطلاب بكافة الفرق، مؤكدا أن كلية الطب تتطلع خلال الفترة القادمة لإنشاء منصة موحدة عليها مادة علمية أصيلة تحترم حقوق الملكية الفكرية وفق أحدث النظم العالمية.

وبدورها ، أوضحت الدكتورة ايمان حجاج ، عميد كلية الصيدلة أنه تم تحميل المحاضرات PowerPoint بالصوت على موقع الجامعة وأصبح متاح لجميع الطلاب فى كافة الفرق للبرنامج العام والخاص الدخول عليها والاستماع للمحاضرات ويمكنهم الاستفسار عن أي شي يرغبونه من السادة أعضاء هيئة التدريس.

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ومن جانبه أكد الدكتور عماد أبو الدهب ، عميد كلية العلوم أنه تم إنشاء الرابط الإلكتروني لكلية العلوم جامعة حلوان وذلك لتحميل المقررات الدراسية لطلاب الكلية ومن خلال هذا الموقع يستطيع السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية تحميل المقررات إلكترونياً لطلاب الفرق الأربعة، كذلك بدأ بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية بالفعل في إرسال المقررات إلكترونياً وتم تحميلها علي الرابط.

وفى نفس السياق ، أشار الدكتور أحمد الجارحي ، عميد كلية الهندسة بحلوان أن الكلية اتخذت العديد من الإجراءات لتفعيل منظومة التعليم عن بعد حيث تم عمل مجموعة من الطلاب لكل مادة و معهم أستاذ المادة و المعيد ويتم التواصل المستمر بينهم من خلال الواتس آب، كما يقوم كل عضو هيئة تدريس بإعداد المقرر الخاص به في صورة بور بوينت، وإضافة شرح تفصيلي صوتي للمقرر المعروض في صورة بور بوينت و يتم ذلك من خلال أحد برامج الوسائط التعليمية المتاحة، كما قام بالفعل العديد من أعضاء هيئة التدريس بعرض محاضراتهم بصورة تفاعلية مع الطلاب باستخدام برنامج zoom والذي يتيح أيضا تسجيل المحاضرة و يمكن للطلاب استرجاعها لاحقا، كذلك قام بعض أعضاء هيئة التدريس برفع مقرراتهم في صورة فيديوهات تعليمية مسجلة، حتى تنتظم العملية التعليمية عن بعد بصورة جيدة.

كما أشار الدكتور أسامة إمام ،عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أنه تم تفعيل التعليم عن بعد لطلاب الكليه باستخدام العديد من وسائل التواصل التكنولوجية ويجري بث المحاضرات للطلاب عن طريق برامج مثل zoom cloud meeting. أو YouTube أو Google class room كما تم رفع ملفات PowerPoint presentation باستخدام Google drive. وتم التواصل بعمل مجموعات لكل مقرر يضم أستاذ المقرر وطلابه سواء على الواتس آب أو الفيس بوك ويتم المتابعه بشكل يومي للاطمئنان على حسن سير العمليه التعليميه عن بُعد.

وأعلنت الدكتورة صفاء صلاح ، عميد كلية التمريض والمعهد الفنى للتمريض عن الخطط البديلة للتدريس لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بالأقسام العلمية بالكلية خلال فترة تعليق الدراسة " للتعليم عن بعد " حيث اتبعت الكلية الخطوات التالية للتواصل مع الطلاب وهى انشاء مجموعات تعليمية لكل فرقة من الفرق بمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا على الواتس اب او/ و التليجرام لرفع المحاضرات النظريةعن طريق تحويلها من power point الى Vedio وذلك لزيادة التواصل والتفاعل بين الطلاب واعضاء هيئة التدريس وكذلك عمل مقابلات عن طريق برنامج Zoom Cloud meeting كما قام أعضاء هيئة التدريس بإعداد المقررات الدراسية النظرية في شكل power point، وفيديوهات، ورفعها على "Google Drive"، مع إمكانية أن يقوم الطلاب بتحميل المحاضرات، كما أنه في حالة ضعف شبكة الإنترنت يمكن للطلاب التواصل مع الكلية والحصول على CD أو فلاشة عليها المقررات، بالإضافة إلى وجود عملية تقييم للطلاب لكل محاضرة، وكذلك رفع المحاضرات على موقع التعليم الالكترونى الخاص بالجامعة، والتواصل من خلال منصات Edmodo وكذلك التليجرام.