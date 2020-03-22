شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ الاستشعار عن بعد: على المواطنين ضرورة التزام المنازل لمنع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور هشام العسكرى أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم الأرض، أن الحل لوقف انتشار فيروس كورونا بمصر فى أقرب وقت، ضرورة التزام المواطنين المنازل وأخذ الأمور بجدية بدلا من اللجوء لاجراءات حظر التجوال .

وأوضح أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم الأرض، أن الدولة اتخذت عدت إجراءات احتراذية ومجهودات غير عادية من غلق مطارات والحدود مع الكثير من الدول، محذرا :"لو العدد زاد عن حد معين قد تخرج الأمور عن السيطرة".

واستعرض أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم الأرض، عدد من الخرائط البيانية فى ظل التخوف العالمى من الانتشار السريع للفيروس توضح مدى التزام المواطنين حول العالم بالاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار هذا الفيروس ، لافتا إلى أن الوضع فى الدلتا لازال هناك حركة للمواطنين رغم تحذيرات الحكومة من الخروج والتأكيد على التزام المواطنين المنازل وهو ما يدعونا لمطالبة المواطنين بأخذ الأمور باكثر جدية .

Advertisements

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.