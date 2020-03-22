محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا مساس بمستحقات العاملين بها مدة إغلاق المساجد، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .
كانت وزارة الأوقاف، قررت غلق جميع المساجد والزوايا على مستوى الجمهورية، لحين عودة الدراسة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا،
كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف: لا مساس بمستحقات العاملين بالمساجد خلال فترة الغلق المؤقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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