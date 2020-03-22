الأوقاف: لا مساس بمستحقات العاملين بالمساجد خلال فترة الغلق المؤقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا مساس بمستحقات العاملين بها مدة إغلاق المساجد، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .

كانت وزارة الأوقاف، قررت غلق جميع المساجد والزوايا على مستوى الجمهورية، لحين عودة الدراسة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا،