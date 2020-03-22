شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الاحتياط والوقاية والنظافة والبعد عن الاختلاط سبيلنا للنجاة من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن المزيد من الاحتياط والوقاية والنظافة والبعد عن الاختلاط هو سبيلنا الأمثل للنجاة معًا بأنفسنا وأهلينا ومجتمعنا من فيروس «كورونا» المستجد، فضلا عن بناء الوعي المستنير تجاه مخاطر انتقاله، وبيان أن الوقاية ليست خيرًا من العلاج فحسب بل هي العلاج نفسه تجاه داء لم يظهر له حتى تاريخه علاج محدد.

وأضاف وزير الأوقاف، في تصريحات له: كل ذلك مسؤولية وطنية يسهم فيها كل منا بأقصى جهده، سواء علماء الدين والإعلاميون والمفكرون والكتاب، والشباب في محيطهم المجتمعي وعلى صفحاتهم الإلكترونية.

واختتم قائلا: نضرع إلى الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .