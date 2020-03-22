شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة» يكشف موقف «كورونا»: «موصلناش للسيناريو الثالث» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة كان لها آثار إيجابية في تقليل حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد نتيجة تقليل المخالطة.

وأشار مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، إلى أن تلك الإجراءات أثرت وستؤثر، حيث إن عدد الحالات المصابة التي جرت تسجيلها السبت 9 حالات فقط فيما بلغت الحالات في كل من الأقصر والغردقة صفر حالة إصابة.

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وأضاف مجاهد أن منظمة الصحة العالمية أصدرت الخميس الماضي استراتيجيتها لاستعدادات الدول للسيناريوهات المختلفة، وأوضحت فيها الأمور التي يجب على الدولة أن تفعلها لكل سيناريو بدءًا من من تعريف الحالة طبقا لتعريف المنظمة وصولا إلى كيفية حماية أنفسنا من الوصول للسيناريو الثالث.

وتابع: «السيناريو الأول يتمثل في اكتشاف الفيروس، والثاني الحالات المعروف مصدرها، والثالث العدوى المجتمعية وهي عدم معرفة المصدر.. وكل الاجراءات اللى بتتخذها الدولة تهدف لعدم الوصول إلى السيناريو الثالث»، مؤكدًا: «موصلناش للسيناريو الثالث وان شاء الله مش هنوصل».

ولفت إلى أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، شددت في اجتماعها بكل وكلاء وزارة الصحة عبر تقنية الفيديو كونفراس، اليوم، على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية حتى يمكن السيطرة على انتشار الفيروس وكذلك توفير كل المستلزمات الطبية للمستشفيات.