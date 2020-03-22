شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق المطاعم والمقاهى فى المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المحافظات تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من تعقيم المبانى والمنشآت، وتنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية والمطاعم.

ففى الغربية، قال المحافظ الدكتور طارق رحمى إن حملات المتابعة فى المحلة الكبرى أسفرت عن غلق 117 سنترا تعليميا ومركزا للألعاب الرياضية، وتحرير 60 محضر شهادة صحية لأصحاب المطاعم لمخالفتهم الاشتراطات الصحية، وتحرير محاضر لـ4 قاعات أفراح لم تلتزم بقرار الغلق، والتحفظ على 375 شيشة.

وفى الشرقية، أمر المحافظ الدكتور ممدوح غراب، بتشميع كافيه ومصادرة 48 شيشة والأدوات المستخدمة فى التدخين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، ونفذت مديرية الشباب والرياضة حملة تعقيم وتطهير واسعة لإدارتى شباب منيا القمح وههيا، كما قامت مديرية التضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع مديرية الصحة وجمعية الهلال الأحمر، بتنفيذ حملة تطهير واسعة شملت مبنى ديوان عام المديرية، ومؤسسة تربية البنين، ودار الأمل لإيواء الكبار.

وفى المنوفية، أعلن المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، ضبط 5400 كمامة وجه طبية لدى أحد التجار بمركز أشمون، بعد تجميعها لبيعها بأزيد من السعر الرسمى، وتم غلق 442 مركزا وسنترا تعليميا بنطاق المحافظة، وتم فض سوق السبت بمنوف.

حملة أمنية لغلق المقاهي بالقاهرة - صورة أرشيفية

وفى كفر الشيخ، تابع المحافظ اللواء جمال نور الدين أعمال الرش والتطهير والتعقيم للمنشآت والمواصلات العامة وأماكن التجمعات، وتم إغلاق 17 محلًا مخالفًا.

وفى البحر الأحمر، انتهت مديرية الصحة من رش وتطهير وتعقيم 16 منتجعًا سياحيًا بالغردقة وسهل حشيش، ومبنى الأحوال المدنية ومكتب الخبراء وبنك الدم وجهاز شؤون البيئة والأمن المركزى وكلية التربية والمدينة الشبابية وحى الشمال والسوق وقرية الصيادين، وقسم شرطة رأس غارب ومجلس المدينة ومدرسة العبور ومدرسة السادات.

وتم رش وتطهير وتعقيم السجل المدنى بمدينة سفاجا وقسم الشرطة والمسجد الكبير والمسجد الإسلامى والشهر العقارى والمحكمة، وأحد المنتجعات السياحية بالقصير، وقسم الشرطة ومسجد السنوسى والمقار الأمنية والشوارع المحيطة.

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نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لإغلاق المحلات والمقاهى ليلا

وفى شمال سيناء، قال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة، إن المحافظة خالية من أى إصابات بفيروس كورونا، معلنًا استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتعاون مع الجهات المعنية لمنع الإصابة بالفيروس.

وفى أسيوط، قال المحافظ اللواء عصام سعد إنه تم اتخاذ إجراءات مشددة وعاجلة تجاه القادمين من عدد من الدول العربية والأجنبية، وخاصة التى شهدت ظهور إصابات بالفيروس، وتنفيذ تعليمات وإرشادات وزارة الصحة فى هذا الشأن.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة، إنه تم حصر القادمين من الخارج بمركزى أبنوب والقوصية وباقى المراكز، وتحديد أعدادهم وأماكنهم، والبالغ عددهم 296 شخصًا، قدموا عن طريق مطار القاهرة الدولى، خلال شهرى يناير وفبراير، وخضعوا للفحوصات الطبية بالمطار ومتابعتهم صحيًا للتأكد من عدم إصابتهم.

وفى سوهاج، أوضح المحافظ اللواء طارق الفقى، أنه تم غلق 74 مركزا للدروس الخصوصية، و39 حضانة لرعاية الأطفال، وفى المنيا، شنت الفرق الأمنية بمديرية الأمن، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز، حملات ليلية للتأكد من تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهى، وواصلت جامعة المنيا أعمال النظافة والتطهير والتعقيم لمنشآتها.

حملة أمنية لغلق المقاهي بالقاهرة - صورة أرشيفية

وأطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة فرق التطهير وحملات التعقيم بمراكز المحافظة تحت شعار «إحنا معاك»، وقام أفرادها برش وتعقيم الشوارع والمبانى والمنشآت والمساجد والكنائس.

وفى بنى سويف، تم غلق 218 مركزًا للدروس الخصوصية، بينها مركز للدروس الخصوصية تديره موظفة بمديرية الرى، ومركزان آخران يقوم بإدارته مدربون للتنمية البشرية، ومركزان لمعيدين بالجامعة.

وفى السويس، منع مسؤولو حى الجناين الباعة من دخول سوق السبت بكبريت الخواطرة، وتم التأكيد على الالتزام بتنفيذ القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من الباعة، حفاظًا على صحة المواطنين.

وفى الدقهلية، قاد هيثم الشيخ، نائب المحافظ، حملة مكبرة بمدينة المنصورة وطلخا، لمتابعة تنفيذ قرار غلق جميع المقاهى والمحال وتم إغلاق المنشآت المخالفة.

وفى الأقصر، تم تعقيم محطات الصرف الصحى التى تخدم مستشفى الحجر الصحى الخاص بمصابى فيروس كورونا بإسنا، وتطهير وتعقيم ساحة أبو الحجاج بالأقصر، وتضمن التطهير المقاعد والبرجولات وصناديق القمامة والسور المحيط بالساحة.