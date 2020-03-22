شكرا لقرائتكم خبر عن استشارات طبية على «فيسبوك» بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق عدد من الأطباء بكلية الطب فى جامعة جنوب الوادى مبادرة بعنوان: «جيش قنا الأبيض»، بهدف تقديم الاستشارات الطبية بالمجان للمواطنين بمحافظة قنا للحد من الازدحام والتكدس داخل العيادات الخارجية بالمستشفيات الجامعية لمنع الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار القائمون على المبادرة إلى أن الهدف من المبادرة يتمثل فى إيجاد حلقة وصل بين الأطباء والأهالى لتقليل التكدس فى العيادات الخارجية بالمستشفيات والعيادات الخاصة والمستشفيات الحكومية، مؤكدين أن «الجروب» يضم مجموعة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب والأطباء أصحاب العيادات الخاصة.

وجميع التخصصات الطبية، كما أن المبادرة لا تنشر من خلال صفحتها على «فيسبوك» موقع العيادة أو أيام العمل أو غيرهما، ويتم الرد من قِبَل الطبيب المختص على شكوى المريض وتقديم العلاج له، وفى حالة احتياج الأمر دخوله المستشفى يتم توجيهه إلى المستشفى المختص.