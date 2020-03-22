شكرا لقرائتكم خبر عن الوزارات تنفذ خطط التعقيم ضد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية حالة من الاستنفار لمواجهة فيروس كورونا، من خلال أعمال التطهير والتعقيم والإجراءات الإحترازية ضد الفيروس، وشكل اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فريق عمل، بقيادة رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير والديوان العام، لمتابعة أعمال التطهير بمقر الوزارة والمبانى التابعة.

وأشار «شعراوى» إلى الاستعانة بفريق عمل لتعقيم مكاتب ومصاعد وسيارات الوزارة، باستخدام منظفات موصى بها من قبل وزارة الصحة، مع تطهير وسائل نقل العاملين، وتوفير أجهزة قياس الحرارة للكشف على العاملين والمترددين على الوزارة.

وقال وزير التنمية المحلية إنه يتابع التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالوزارة من الفيروس، عبر تكثيف حملات التوعية بين العاملين، من خلال منشورات وبانرات التوعية واللوحات الإرشادية بالإجراءات الواجب اتباعها للحماية من الإصابة وزيادة الوعى الصحى.

تعقيم المكاتب فى إحدى الوزارات

ووجه «شعراوى» المحافظين بتدشين حملات يومية، وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية ومنشآت بيع السلع التجارية والمأكولات والخدمات والتسلية والترفيه ووحدات الطعام المتنقلة، وإغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، ابتداء من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، فى أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020، والتأكيد على أنه لا يسرى هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل.

وأكد الوزير ضرورة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء فى المحافظات والتعامل بحسم مع المخالفين، مؤكداً ضرورة اتخاذ المحافظات الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس ومنع تجمع المواطنين.

وانتهت وزارة التجارة والصناعة من تطهير مقار الوزارة فى جاردن سيتى ومدينة نصر وشبرا، ضمن إجراءات احترازية قررتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. وأعلن الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إغلاق جميع المتاحف والمواقع الأثرية، ابتداء من صباح غد حتى ٣١ مارس ٢٠٢٠، للتعقيم وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية، بالتعاون مع وزارة الصحة، لمواجهة كورونا.

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وأشاد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين بمعظم أحياء العاصمة لقرار إغلاق المنشآت التجارية والمطاعم فى السابعة مساءً، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

تطهير وتعقيم مباني ومنشأت الجيزة للوقاية من فيروس كورونا

وواصلت وزارة الداخلية، السبت، حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية، للتأكد من الالتزام بقرار تعليق أنشطتها لمواجهة الفيروس، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن إغلاق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 1277 مكانا للأنشطة التعليمية مخالفة على مستوى الجمهورية، ليرتفع إجمالى المراكز التعليمية المستهدف إغلاقها على مدار 5 أيام إلى 8874 مركزا تعليميا.

كما واصلت أجهزة الوزارة حملاتها على المقاهى والكافتيريات، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وإغلاق المطاعم والمراكز التجارية والأندية الرياضية، ابتداءً من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً، حتى 31 مارس الجارى.

واتخذت وزارة الصحة إجراءات للتوعية بفيروس كورونا، ورفعت استعداداتها فى المنافذ الجوية والبرية والبحرية، واتخاذ الإجراءات الوقائية، ونشرت، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، تحذيرات بشأن آداب العطس، وطالبت بالامتثال برقمى الخط الساخن للوزارة ١٠٥ و١٥٣٣٥، أو التوجه لمستشفى الصدر أو الحميات.

وأطلقت هيئة قناة السويس، السبت، حملة تعقيم بجميع لنشات الهيئة، ضمن خطة لتعقيم منشآت الهيئة، لمكافحة كورونا.

ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى، فرق الطوارئ والإغاثة بالهلال، لتعقيم المناطق المتضررة من الطقس السيئ.