شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير منازل مصابين بـ«كورونا» فى قرية «بدين» بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، السبت، حملة لتطهير منزل أحد المصابين بفيروس كورونا، بقرية بدين التابعة لمركز المنصورة، كان عائدًا من إيطاليا منذ عدة أيام، وتبينت إصابة زوجته أيضًا، وتم نقلهما للعزل بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية.

وقامت فرق المكافحة والتطهير برش المنزل بالكامل بالمطهرات والشارع الموجود به وجميع المدارس والوحدة الصحية وجميع المؤسسات الحكومية والخدمية.

وأكدت مصادر بمديرية الصحة أن المصاب عاد إلى القرية من إيطاليا، 14 مارس الجارى، وتم سحب مسحة منه، جاءت إيجابية للمرض، يوم الخميس الماضى، وبسحب مسحة من زوجته تبينت أيضًا إصابتها، وتم عزلهما بمستشفى العزل بالإسماعيلية، وتقصِّى المخالطين لهما، حيث تبين أنهما عائدان مع 10 آخرين من إيطاليا، 9 منهم من القرية نفسها وآخر من قرية ميت عنتر.

وقالت المصادر إنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لعزل أسر العائدين الـ10 داخل منازلهم ومنعهم من الاختلاط مع آخرين لمدة 14 يومًا، وإخطار عمدة القرية ومأمور مركز المنصورة وطلخا لمتابعة إجراءات العزل الذاتى داخل المنازل.

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ووجّه وكيل وزارة الصحة بمنع خروج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من المنازل بسبب خطورة الفيروس على حياتهم، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار «كورونا»، والتى تطبقها وزارة الصحة بكل حزم.

وأشاد «مكى» بوعى الأهالى، قائلًا: «هناك وعى كبير من أهالى قرية بدين، حيث تم إغلاق المحال، والتزام العائدين من إيطاليا وأسرهم منازلهم تنفيذًا لإجراءات العزل الذاتى».

وفى المنيا، أعلنت مديرية الصحة سلبية 100% من عينات المخالطين للحالات المصابة بمدن وقرى المحافظة، مؤكدة تواصل الحصول على عينات وإرسالها إلى المعامل المركزية.

وقال مصدر بمديرية الصحة إنه تم تسجيل حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد، بمركز سمالوط، من المصريين العائدين من أداء العمرة، ضمن 29 حالة أعلنت عنهم وزارة الصحة، فى بيان رسمى، مساء الجمعة، ليرتفع عدد الحالات المصابة بالمرض داخل المحافظة إلى 24 حالة، بينهم 19 حالة بمركز بنى مزار، و3 حالات بمركز مغاغة، وحالة ببندر المنيا، وأخرى بمركز ملوى.

واستعان القائمون على دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة بسيارات الإسعاف لنقل مصاب بارتفاع فى درجة الحرارة وضيق بالتنفس داخل الدير لإجراء الفحوص الطبية له والتأكد من سلامته.