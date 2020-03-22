شكرا لقرائتكم خبر عن «ألَا صَلّوا فى بيوتكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دخلت خطة الدولة لمواجهة تفشى فيروس «كورونا» منعطفًا جديدًا، إذ قررت وزارة الأوقاف، السبت، إيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعة، وإغلاق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، لمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان فى المساجد، دون الزوايا والمصليات.

وقالت، فى بيان رسمى: «يتم الاكتفاء برفع الأذان فى المساجد، دون الزوايا والمصليات».

وقرر الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تعطيل إقامة صلاة الجمعة والجماعة بالجامع الأزهر، بشكل مؤقت للمدة نفسها.

وأعلنت الكنائس المصرية إيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وإغلاق قاعات العزاء، واقتصار أى جنازة على أسرة المتوفى فقط، على أن تخصص كل إبراشية كنيسة واحدة للجنازات، ومنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات، وتعليق كل الاجتماعات والأنشطة والمؤتمرات الكنسية.

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فى سياق متصل، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، وذلك عقب قرار تعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.

فى السياق ذاته، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن هناك حسابًا خاصًا بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق «تحيا مصر»، يتلقى كل الإسهامات والتبرعات، موضحًا إمكانية التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه، بكل البنوك المصرية.

إلى ذلك، قرر المجلس الأعلى للجامعات، أمس، استمرار التنسيق مع وزارة الاتصالات لتوفير الدخول والاستخدام المجانى للمنصات التعليمية الإلكترونية. ولفت إلى أنه فى حالة استمرار تعطيل الدراسة بعد المواعيد المعلنة سابقًا، سيتم إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى، وضم درجاتها إلى درجات امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، وتأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للجامعات، على ألّا تنعقد قبل 30 مايو المقبل، وفقًا للجداول التى ستعلن فى كل جامعة أو فى موعد يتم إعلانه لاحقًا وفقًا لمستجدات الأمور.

فى السياق نفسه، واصلت الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية حالة الاستنفار وأعمال التطهير والتعقيم والإجراءات الاحترازية.

عالميًا، طالبت أكثر من 30 دولة على مستوى العالم ما يزيد على 800 مليون من مواطنيها بملازمة منازلهم، سواء بسبب قرارات الحجر العام أو التوصيات أو حظر التجول، وتفاوتت الإجراءات من دولة إلى أخرى وفقًا لمدى تأثرها بتفشى الفيروس، وكان أبرز وأشد الإجراءات هو فرض حالة الإغلاق التام الصارم على أكثر من 59 مليون مواطن صينى، هم سكان مقاطعة هوبى.