شكرا لقرائتكم خبر عن أعماق البحر الأحمر: لم يغطس أحد.. وخسائر بقطاع السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الآلاف من العائمات البحرية ما بين لنشات سياحية لرحلات الغطس اليومى أو السفارى للجزر البعيدة بالبحر الأحمر، أصبحت ترسو بدون عمل، حيث لم تشهد مياه وأعماق جزر البحر الأحمر أى رحلات بحرية لممارسة رياضة الغوص خلال الأيام الماضية، ولا يدرى أصحاب العائمات والعاملون بها هل ستطول مدة التوقف أم ستعود بعد أسابيع عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا.

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وقال أحمد بيجو، صاحب مركز غوص بالغردقة، إنه بدءا من مارس الجارى كانت اللنشات السياحية تخرج من مراسيها كاملة العدد تقل الآلاف من السائحين لممارسة رياضة الغوص فى أعماق البحر الأحمر، والتى يقطعون من أجلها آلاف الأميال سفرا للتمتع بها وقضاء أوقات سعيدة، ومع مرور الثلث الأول من هذا الشهر بدا الخوف يصل لقلوب العاملين بسياحة الغوص والأنشطة البحرية بالغردقة، مع إعلان إصابة سائحين بفيروس كورونا وإغلاق عدد من الدول لمطاراتها وموانيها، ثم يلى ذلك انخفاض سريع فى عدد السائحين، وجاء القرار المصرى بوقف استقبال الطيران الدولى، الخميس الماضى، لتتوقف الرحلات البحرية والغطس بشكل كامل وتلحق خسائر كبيرة بهذا القطاع السياحى.

ورصدت «المصرى اليوم» خلو مناطق الغوص بالغردقة من اللنشات ورسوها أمام الفنادق والقرى السياحية الخالية من النزلاء فى انتظار مصير مجهول وعودة غير محددة التوقيت بعد أن كانت رحلات الغطس تجذب نحو ٣ ملايين سائح سنويا بالبحر الأحمر.

وألزمت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر جميع مراكز الغوص بتقديم كشوف العاملين لديها لوضعهم فى الحجر الصحى لمنع انتشار كورونا، بناءً على قرار وزارة الصحة بالإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب الالتزام بها طبقاً لتعليمات محافظ البحر الأحمر، على أن يوضح فيها الموقف الحالى لكل عامل فيما يتعلق بالإجازات وأماكن تواجدهم وإرسال الكشوف للغرفة عن طريق البريد الإلكترونى، حتى تتمكن الغرفة من تسليم الكشوف لشرطة السياحة لكى يتم اتخاذ ما يلزم نحو إخطار الجهات الأمنية والرقابية المعنية يحظر نهائياً قيام أى مركز غوص أو أنشطة بحرية أو يخوت سفارى بالسماح لأى من العاملين المتواجدين حالياً بمغادرة المحافظة.