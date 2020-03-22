شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس «لطيف».. وأمطار فى شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم لطيفًا نهارًا على كافة الأنحاء، باردًا وشديد البرودة ليلا، مع ظهور الشبورة والشوائب العالقة صباحًا على أغلب الأنحاء، وهبوب الرياح الخفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

فى الوقت نفسه، استعاد نهر النيل فى القاهرة نقاءه بعد أن تعكّرت مياهه خلال الأيام الماضية، جراء الأمطار والسيول غير المسبوقة.

يأتى ذلك بينما استمرت موجة الطقس السيئ فى محافظة شمال سيناء، السبت، فيما أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية إعادة فتح بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر استئناف الحركة الملاحية لسفر شاحنات البضائع.

فى شمال سيناء، شهدت مختلف مدن المحافظة أمطارًا غزيرة مصحوبة بسقوط «برد» وأصوات رعدية وبرق، وانخفضت الحرارة بدرجة كبيرة مع ارتفاع حركة الأمواج، ما أثر على كافة مظاهر الحياة فى المحافظة.

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وتسببت الأمطار الغزيرة فى تجمع المياه فى الشوارع الرئيسية والميادين العامة ومخارج ومداخل الكبارى بمدينة العريش وباقى مدن المحافظة، حيث فضل أغلب المواطنين التزام منازلهم وعدم الخروج، بينما انقطع التيار الكهربائى عن عدد من التجمعات والقرى والأحياء، ودفعت مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمعدات وسيارات الشفط لمتابعة أماكن تجمع مياه الأمطار فى مختلف الشوارع والميادين وتصريفها.

بدوره، أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، معلنًا استمرار رفع درجة الاستعداد فى مواجهة الظروف الجوية.

وأكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع تطورات الظروف الجوية، وأن هناك اتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية حول الظروف الجوية وتوقعات حدوث سيول.

وفى البحر الأحمر، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر استئناف الحركة الملاحية لسفر شاحنات البضائع والصادرات الزراعية على الخط الملاحى (سفاجا- ضبا) السعودى، حيث غادرت ميناء سفاجا البحرى أولى الرحلات البحرية لشحن البّرادات والتريلات المحملة بالبضائع «خضروات وفواكه»، متجهة إلى ميناء ضبا السعودى.

وفى الإسكندرية، أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية إعادة فتح بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية. وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة للميناء، إن إدارة الحركة بالميناء قررت فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية.