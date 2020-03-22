شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: قواعد توصيل التيار الجديدة تشمل جميع الحالات بما فيها المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث بإسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قواعد توصيل التيار الكهربائي الجديدة للمنشآت السكنية وغير السكنية التى تم الاعلان عنها مؤخرا سيتم تطبيقها على جميع الحالات بما فيها العدادات الكودية للمبانى المخالفة و العشوائية.

وأوضح حمزة ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أنه سيتم الإعلان عن القواعد الجديدة الإضافية لتركيب العدادات الكودية مسبوقة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها قبل الإعلان عنها و تطبيقها بشركات توزيع الكهرباء، موضحا أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء حريص على أن تكون الشروط الجديدة ميسرة للقضاء على نظام الممارسة نهائيا.

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الجدير بالذكر أنه يستثنى من قرار مجلس الوزارء بإعادة تفعيل قرار تركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية و المخالفة بعض الحالات حيث يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة.

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.