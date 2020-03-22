الصحة: لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بـ"كورونا" في الأقصر والغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة كان لها آثار إيجابية في تقليل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد نتيجة تقليل المخالطة.

وأشار متحدث الصحة، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية (MBC مصر) مساء اليوم السبت، إلى أن تلك الإجراءات أثرت وستؤثر، حيث إن عدد الحالات المصابة التي جرت تسجيلها اليوم 9 حالات فقط فيما بلغت الحالات في كل من الأقصر والغردقة صفر حالة إصابة.

وأوضح أنه ابتداء من جرى توفير 200 خط ساخن للإبلاغ عن الحالات المخالطة للحالات الإيجابية، مضيفًا أن أي أجنبي أو مصري نكتشف عن طريق التقصي أنه كان مخالطًا لأي حالة إيجابية يتم حجزه لمدة 14 يومًا في الحجر الصحي لحين إثبات سلبية نتائج التحاليل الخاصة به.

ولفت إلى أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد شددت في اجتماعها بكل وكلاء وزارة الصحة عبر تقنية (الفيديو كونفراس) على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية حتى يمكن السيطرة على انتشار الفيروس، وتوفير كافة المستلزمات الطبية للمستشفيات.