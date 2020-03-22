وزيرة التضامن: 60 ألف أسرة تدخل "تكافل وكرامة" الشهرين المقبلين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن القيادة السياسية وجهت بزيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط طبقاً لمعايير القبول، خلال الشهرين المقبلين بإجمالي 60000 أسرة.

وكتبت الوزيرة، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه تقرر زيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات من 350 جنيهًا مصريًا شهريًا إلى 900 جنيه شهريًا، وتضمين السيدات 65 سنة فأكثر من فاقدي الرعاية في دور المسنين في مظلة الحماية الاجتماعية.

كما تقرر زيادة أعداد المستفيدين من القروض الميسرة وذات الفائدة البسيطة لعمل مشروعات متناهية الصغر لتحسين مستوى معيشة الأسرة، وافتتاح مؤسسة لرعاية النساء ضحايا الاتجار بالبشر بمحافظة القليوبية قبل شهر يونيو 2020.

ووجهت الوزيرة التهنئة للمرأة المصرية بمناسبة عيد الأم.