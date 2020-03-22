​العاملون فقط.. "المنشآت الفندقية" تنفي تطبيق حجر صحي على السائحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

أكد ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، فرض حجر صحي على الوفود السياحية داخل الفنادق المصرية، موضحًا أن السائحين يستكملون برامجهم السياحية حتى موعد سفرهم المقرر.

يأتي ذلك في إطار قرار مجلس الوزراء بتعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية، اعتبارًا من الخميس 19 مارس وحتى يوم 31 مارس الجاري، مع استمرار استقبال الطيران العارض والدائم (بدون ركاب) للسماح للوفود السياحية المتواجدة في مصر باستكمال برامجهم السياحية ومغادرتهم في مواعيد سفرهم المقررة على رحلاتهم مسبقًا، دون استقدام أي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران.

وقال ماجد فوزي، في بيان اليوم، إن من سيطبق عليهم الحجر الصحي لمدة 14 يومًا هم فقط العاملين في الفنادق، بعد رحيل أخر سائح بالفندق وفقًا لبرامج كل وفد سياحي على حدى.

ومن ناحيته، قال عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار ورئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة، إنه في إطار قرار إغلاق جميع المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، ابتداءً من يوم الاثنين 23 مارس وحتى 31 مارس 2020، فيتعين على جميع الشركات السياحية التي ما زالت لديها وفود سياحية في مصر بتوفيق أوضاعهم وبرامجهم السياحية وزياراتهم للمتاحف والمواقع الأثرية وفقًا لهذا القرار.