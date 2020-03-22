نشرة الحوادث المسائية.. حملات مُكبرة على المقاهي واستخراج "الحالة الجنائية" إلكترونيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

كيفية استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيًا

نشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو بشأن خدمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية على بوابة وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

الداخلية: مصادرة 13 ألف قطعة مستلزمات طبية

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائي والتجاري ومكافحة جرائم احتكار السلع الغذائية وغير الغذائية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية في ضوء اجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

"التموين" مصادرة 697 ألف عبوة سلع غذائية بمخازن محتكري السلع

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

الداخلية تضبط 1034 قضية تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة، في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

مجلس الدولة يتخذ إجراءات وقائية ضد "كورونا" بتعقيم قاعات المحاكم

حرص مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على تطهير مقر المجلس وتعقيمه، حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين، وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس.

حملات على المقاهي والكافيتريات لمصادرة "الشيش"

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على كافة المقاهي والكافتريات، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا"، في إطار الخطة المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا"، والتي تمثلت في عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

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الحماية المدنية: إنقاذ أسرة محتجزة داخل عقار ببولاق

نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، في إنقاذ أسرة محتجزة داخل أحد العقارات، بمنطقة بولاق.

ضبط 17 طن كحول وكلور في القاهرة

تواصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائي والتجاري، في إطار استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

سقوط عصابة سرقة المتاجر في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المتاجر بالعامرية.

"الداخلية" تنعش خزينة الدولة بـ 2مليار جنيه

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 40 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و1.9 مليار جنيه قيمة قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة خلال أسبوع على مستوى الجمهورية .

"الأمن العام" ينفذ نصف مليون حكم قضائي

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات امنية مُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

"الداخلية": غلق 8874 مركزًا تعليميًا في 5 أيام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقرار الصادر في إطار الخطة المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" والتي تمثلت في عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية.

ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية في يوم واحد

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.