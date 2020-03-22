شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: مصر مازالت في الوضع الأمن لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عدد كبير من المواطنين طالبوا تخصيص أرقام للتبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
أضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الفيروس.
وكشف المتحدث أن صندوق تحيا مصر لديه حساب لمواجهة الأزمات والكوارث وتم تخصيص رقم الحساب في كافة البنوك المصرية على حساب 037037.
وأوضح أن التبرعات ستخصص للأسرة المتضررة في الفيروس، مؤكدًا أن موظفي الحكومة لن يتأثروا لأن المستحقات المالية تصرف لهم كما هي في مواعيدها المقررة.
وأشار إلى أن مصر ما زالت في الوضع الأمن لمواجهة الفيروس، مؤكدا أنه سيتم فرض عقوبات رادعة على المخالفين لقرارات إغلاق المحال التجارية والمطاعم.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الحكومة: مصر مازالت في الوضع الأمن لمواجهة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.