شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 8 آلاف كمامة على العاملين بالمترو والسكك الحديدية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن جميع القطارات والمحطات يتم تعميقها وتطهيرها يوميا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
أضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، السبت، أن القوات المسلحة لديها إدارة الحرب الكيماوية تضم ضباط على مستوى من الكفاءة والعلم والتدريب قادرون على مكافحة الأمراض البيولوجية.
وكشف وزير النقل أن إدارة الحرب الكيماوية طهرت وعقمت المنشآت العامة والميادين والقطارات ومحطات المترو، مؤكدا أن القوات المسلحة جاهزة دائما من أجل الوطن في كل الأوقات.
وأشار إلى توزيع 8 ألاف كمامة على العاملين بالسكة الحديد والمترو لمواجهة الفيروس، تبرع بهم أحد رجال الأعمال في قويسينا.
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