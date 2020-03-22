شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعي: زيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات 550 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القيادة السياسية وجهت بزيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط طبقاً لمعايير القبول، خلال الشهرين المقبلين بإجمالي 60 ألف أسرة.

وكتبت الوزيرة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، السبت، إنه تقرر زيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات من 350 جنيها مصريا شهرياً إلى 900 جنيه شهرياً، وتضمين السيدات 65 سنة فأكثر من فاقدي الرعاية في دور المسنين في مظلة الحماية الاجتماعية.

وتقرر زيادة أعداد المستفيدين من القروض الميسرة وذات الفائدة البسيطة لعمل مشروعات متناهية الصغر لتحسين مستوى معيشة الأسرة، وافتتاح مؤسسة لرعاية النساء ضحايا الاتجار بالبشر بمحافظة القليوبية قبل شهر يونيو 2020.