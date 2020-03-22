شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء السوق الأسبوعي في شبين القناطر بـ«القوة الجبرية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أخلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بشبين القناطر، مساء السبت، السوق الأسبوعي للمدينة، والمقرر إقامته، الأحد، أثناء قيام البائعين بافتراش الأماكن استعدادًا لإقامته.
وسادت حالة من الهدوء بشوارع محافظة القليوبية عقب غلق معظم «الكافيهات» والمقاهي والمطاعم والنوادي ومراكز الشباب، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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