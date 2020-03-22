شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. جمعية أهلية تسلم الأمهات المثاليات الهدايا «دليفري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للعام الثانى على التوالى، أطلقت جمعية شبرا الخير، في القليوبية، حملة «بحبك يا أمى» لتوزيع الهدايا على الأمهات المثاليات في المحافظة، وكذلك أمهات شهداء الواجب الوطنى من أفراد القوات المسلحة والشرطة برعاية المجموعة المالية «هيرمس» وشركة الكابلات الكهربائية المصرية و«سيكو مصر» لأجهزة الهاتف المحمول، وشركة جهينة للصناعات الغذائية، وشركة بى تك للأجهزة المنزلية، وبنك الكساء المصرى، وشركة هيرو للصناعات الغذائية.

Advertisements

الحملة تنقسم إلى جزءين، الأول توزيع الهدايا على الأمهات المعيلات العاملات في الأسواق الشعبية في شبرا الخيمة في شتى المهن، مثل بائعات الفول والطعمية والخضروات وأسطوانات الغاز وبائعات الدواجن والحلويات والفاكهة والخبز والأجبان، والجزء الثانى توزيع الهدايا على أمهات شهداء الواجب الوطنى والأمهات المثاليات اللاتى شاركن في المسابقة التي أطلقتها الجمعية في يناير الماضى.

وبسبب الخوف من انتشار عدوى فيروس كورونا اكتفت الجمعية بتسليم الهدايا للأمهات في بيوتهن حفاظاً على سلامتهن.

وقال إيهاب فاروق، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن حملة «بحبك يا أمى» من أهم حملات الجمعية التي تحاول تكريم الأمهات ورسم البسمة على وجوههن.