شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: غرامات على أصحاب المحال المخالفين لقرار الغلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه لا توجد حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الآن في محافظ الشرقية، مشيرا إلى أنه يطمئن الأهالي بأن هناك إجراءات صارمة يتم تطبيقها للحد من انتشار الفيروس.

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أضاف المحافظ، خلال لقائه مع مراسل برنامج على «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أنه تم تطبيق قرار مجلس الوزراء بالحد من العمالة بنسبة 50%.

وتابع المحافظ أن العاملين في الحقل الصحي يقدمون مجهود خرافي، لافتا إلى أن هناك تنسيق مع مستشفيات القطاع الخاص، وهناك خطة واضحة للتعامل مع الحالات التي يثبت إصابتها ونقلها فورا للعزل.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات مع أحد المقاهي التي رفض صاحبها الالتزام بقرار الغلق، وتم تشميعها ومصادرة أدواتها وفرض غرامة ألف جنيه، مؤكدًا أن المحافظة تلجأ للرائدات الريفيات في القرى لأن لهم ثقل في القرى لتوعية السيدات في القرى بخطورة فيروس كورونا.