شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: غلق 442 «سنتر» تعليمي لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إنه تم غلق 442 مركزًا و«سنتر» تعليميًا على مستوي مراكز ومدن وقرى المحافظة منذ بدء الحملة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد «أبوليمون» في تصريحات صحفية، السبت، استمرار شنّ الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين للحد من التجمعات، كإجراء احترازي لمنع التجمعات بين الطلاب ومواجهة انتشار فيروس «كورونا»، حفاظاً على صحة الطلاب.

وتستمر محافظة المنوفية في بث قناة المنوفية التعليمية على موقع اليوتيوب لأبناء المحافظة من طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثانوي لمتابعة المواد الدراسية، وقد حققت قناة المنوفية التعليمية نسبة مشاهدة كبيرة واستحسان من قبل الطلاب وأولياء الأمور.