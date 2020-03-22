شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: نتصدى للسوق السوداء لـ«الأدوية والمعقمات».. والمحال ملتزمة بالغلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن الجميع داخل المحافظ التزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم بداية من الساعة السابعة مساءا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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أضاف «القاضي»، خلال لقائه مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أنه يتم التصدي لكل ما يحدث في السوق السوداء في أدوات التعقيم.

وأشار إلى أنه يتم التفتيش على الصيدليات مع وجود متخصص من وزارة الصحة للتأكد من الإجراءات المتبعة، وتم اكتشاف صيدلية تقوم ببيع الأدوية دون فواتير، وتم اتخاذ الإجراءات ضده.

وكشف محافظ المنيا أنه تم الامتثال لقرارات وزارة الأوقاف بغلق المساجد، مع الالتزام برفع الآذان فقط طوال المدة المخصصة لذلك.