شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تكشف السند الديني للصيغة الجديدة للأذان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تدرس قرار إغلاق المساجد منذ أسابيع لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرا إلى أن 76% نسبة التنفيذ لقرار إغلاق المساجد في أول ساعة على مستوى المحافظات.

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أضاف «طايع»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد، مساء السبت، أن بعض الناس اعترضوا على إغلاق دورات المياه في المساجد ولكن تم تنفيذ القرار لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الأذان الحالي هو أذان النوازل في هذه الفترة فقط، وتم الاستناد إلى أنه في أثناء نزول المطر وشدة البرد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول للمؤذن ان يقول «صلوا في رحالكم» في الأذان.

تابع: «صلاة الجنازة تصلي على المقابر أو في الساحات الخارجية بعيدا عن المساجد، ولن تفتح المساجد لإقامة صلاة الجنازة، ولا داعي لإقامة صلاة الجماعة أمام المساجد».