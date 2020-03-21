"مستند"| إجازة استثنائية للعاملين بهيئة نظافة القاهرة.. ورئيسها: أغلب الأعمار فوق الـ50



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء عادل أبوحديد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، قرارًا بمنح إجازة استثنائية للعاملين بالهيئة لمدة 15 يومًا وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونص القرار الذي حصل الخليج 365 عليه، على أن تُمنح إجازة استثنائية لمدة 15 يومًا اعتبارًا من 17 مارس الجاري، تكون مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونًا ولا تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية، للحالات التالية:

- الموظف المصاب أي أمراض مزمنة ومنها (السكر - الضغط - الكلى - أمراض القلب - أمراض الأورام)، وعلى الموظف إحضار ما يثبت ذلك.

- الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة ويتم ذلك بموجب تقرير يصدر من إحدى المستشفيات الحكومية باستحقاق هذه الإجازة.

- الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر تقل أعمارهم عن 12 عامًا.

- الموظف العائد من خارج البلاد، وتبدأ الإجازة من تاريخ عودته للبلاد.

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وقال اللواء عادل أبوحديد، لمصراوي، إن أغلب أعمار الموظفين في ديوان الهيئة تتجاوز 50 سنة، متابعًا: "لما طبقنا قرار رئيس الوزراء فضل حوالي 35 أو 40% من قوة العمل فقط في ديوان عام الهيئة، بقي فيه إدارات فيها واحد بس وفي إدارات فيها 2".

وأوضح رئيس هيئة نظافة القاهرة، أن هذه الإجازة تسري على الجميع سواء عمال أو إداريين وفنيين، تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء: "ورغم كده العمل لم يتأثر في الغالب في جميع المناطق نتيجة الجهد المضاعف المبذول ن قبل المتواجدين"، موجهًا الشكر لهم على هذه الجهود.