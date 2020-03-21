بعد 8 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المتاجر في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المتاجر بالعامرية. كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، أفادت بقيام (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم)، بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة المتاجر متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 8 وقائع بدائرة القسم، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات لدى عميلهما سيئ النية (عاطل ، مقيم بدائرة القسم) "تم ضبطه". تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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