"أمن سوهاج": ضبط مرتكبي واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن إحدى السيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مرتكبي واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن إحدى السيدات، بمحافظة سوهاج.
كان مركز شرطة ساقلته بمديرية أمن سوهاج تبلغ من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بقيام مجهول بالدخول لمنزلهما وتهديدها بسلاح ناري، والتعدي عليها وإصابتها بالوجه وسحجات بالظهر وإيثاقها ، وسرقة بعض المشغولات الذهبية عبارة عن (4غوايش – 4خواتم ذهب).
وأسفرت جهود فرق البحث الجنائي أن مرتكب الواقعة (عامل)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (فرد خرطوش-طلقتان لذات العيار -المشغولات الذهبية المستولى عليها - 4 هواتف محمولة).
وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع (ربة منزل "زوجة ابن المجني عليها") حيث قامت بتسهيل دخوله للمنزل وسرقة المشغولات الذهبية، وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بسابقة سرقة 4 غوايش وخاتم خاصين بالمتهمة المذكورة بالاتفاق معها وإقناع زوجها بعدم تحرير محضر بالواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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