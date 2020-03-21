في حملات مكبرة.. ضبط 17 طن كحول وكلور و10 ألاف "سرنجة" وكمامات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تواصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائي والتجاري، في إطار استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط (صاحب مخزن تعبئة مطهرات) بدائرة قسم شرطة الحدائق، لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بتخزين كميات كبيرة من المواد المطهرة مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة ، وعثر بداخل المخزن على ( 17 طن كحول اثيلى كلور وسولفين - 2500 عبوة فارغة "معدة للتعبئة") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المطهرات وطرحها بالأسواق.

وضبط (مسئول عن محل للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) لحيازته (8000 سرنجة-250 كمامة –30 علبة جيل للتعقيم) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

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كما تم ضبط (مسئول عن محل للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) لحيازته (2000 سرنجة - 162 عبوة جيل للتعقيم) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

وأسفرت الجهود عن ضبط 5 أشخاص، لقيامهم باستئجار ورشة بدائرة قسم شرطة المعصرة واستغلالها في تصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة مُستخدماً خامات مجهولة المصدر وعلامة تجارية غير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بداخل الورشة على (3 ثوب من القماش "لصناعة الكمامات" – 1500 كمامة "معدة للبيع"-كميات كبيرة من الكمامات الطبية "تحت التصنيع" - 6 ماكينة خياطة - أدوات تصنيع (مقصات ، بكر خيط ) - كمية من الكراتين (معدة للتعبئة) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.