"الداخلية": استمرار الحملات على المقاهي والكافيتريات لمصادرة "الشيش" -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على كافة المقاهي والكافتريات، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا"، في إطار الخطة المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا"، والتي تمثلت في عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

وأسفرت تلك الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن غلق، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العديد من المقاهي والكافيتريات المخالفة على مستوى الجمهورية.. ومصادرة الشيش واو مخالفة توقيت الاغلاق المحددة رسميا.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجاً عن القانون، وحرصاً على أمن وسلامة المواطنين.