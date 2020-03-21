الحماية المدنية: إنقاذ أسرة محتجزة داخل عقار ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، في إنقاذ أسرة محتجزة داخل أحد العقارات، بمنطقة بولاق. كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بانهيار جزء من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة بولاق بالقاهرة، وانهيار السلم الداخلي للعقار وبداخله محتجزين. على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتبين انهيار الدرج بالدور الأول والثاني واحتجاز أسرة بداخل المبنى .. حيث تمكنت القوات باستخدام المعدات اللازمة من إنقاذ أفراد الأسرة المحتجزين واستخراجهم جميعا بحالة صحية جيدة . وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنين وتقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.

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