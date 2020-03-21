"الداخلية" تنعش خزينة الدولة بـ 2مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 40 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و1.9 مليار جنيه قيمة قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة خلال أسبوع على مستوى الجمهورية .

جاء ذلك في اعقاب حملات نظمها إدارات الأموال العامة والكهرباء والتهرب الضريبي بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمختلف المحافظات.

وشملت ضبط (66838) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (40448409) جنيه.

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كما ضبط (1380) قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة: (163) قضية ضرائب عامة، كشف (69) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (116) قضية في مجال الجمارك، (11) قضية ففي مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (317) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ (481) حكم قضائي، (209) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (10) قضايا ففي مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- اختلاس المال العام والاستيلاء عليه"، (4) قضايا في مجالات جرائم "احتيال مصرفي–غسل أموال".. بقيمة بلغت(1967010298جنيه مصري).

وبدورها حررت الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، 1093 قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر - سلاح أبيض -أموال عامة -تسول- حيازة مواد مخدرة - باعة جائلين - اتصالات وبريد) بالإضافة إلى ضبط (4) تشكيلات عصابية ضمت (8) متهمين ارتكبوا (4)وقائع سرقة.

وفي سياق آخر ضبطت الإدارة العامة لشرطة المصنفات، 135 قضية في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.