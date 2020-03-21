مصر | حبس "ديلر" الهرم 4 أيام لإتجاره في المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس "ديلر" الهرم 4 أيام لإتجاره في المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الهرم، بجنوب الجيزة، اليوم السبت، بحبس حارس عقار، ٤ أيام؛ لإتجاره في المواد المخدرة، وطلبت إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ بشأنها.

وكشفت التحقيقات، عن أن حارس العقار، يقوم بتصنيع المواد المخدرة منها الحشيش والأقراص المخدرة، فيما ضبط بحوزته 12 كيلو من الحشيش، و60 قرصا لعقاقير مجهولة، فيما طلبت النيابة التحريات اللازمة.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، اليوم السبت، في إسقاط واحد من أخطر تجار المخدرات بمنطقة الهرم، ومداهمة وكره المتخذه لتصنيع الحشيش المخدر.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل، مأمور قسم شرطة الهرم، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد الصغير، رئيس وحدة مباحث القسم، مفادها قيام حارس عقار كائن بدائرة القسم، بتصنيع والإتجار بالحشيش المخدر.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة القبض عليه، وأمكن استهدافه بمأمورية برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي، مفتش مباحث الهرم، والرائد إسلام السيد، معاون مباحث القسم، وضبطه.

وعثر بحوزته على 2 كيس بداخلهما معجون لمخدر الحشيش وزنت نحو 12 كيلو جرام، و60 قرصا لعقاقير مجهولة مختلفة، و4 أكياس لمسحوق الحنة، كيس بلاستيك يحوى نبات الأستروكس المخدر وزنت 250 جراما.

كما عثر بحوزته على "مكبس" خاص بتصنيع الحشيش، 10 قطع حديد اسطمبة، خلاط كهربائي، ميزان حساس، مجموعة من الإمبولات والزجاجات بها سوائل كيمائية مخدرة.

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وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الحشيش والإتجار فيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة

العامة، لتولي التحقيقات.

وفي سياق آخر، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لإتجارهما في المواد المخدرة بأكتوبر.

وكشفت التحقيقات، عن أن عاطلين كانا يروجان لبيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، على عملائهما بالمنطقة، وذلك لاحتياجهما للمال والمكسب السريع مقابل الاتجار، وكان يتواصلان مع عملائهما عن طريق الهاتف المحمول، حيث ضبط بحوزتهم كيلو ونصف من الحشيش، وأقراص مخدرة نحو 292 قرصًا.

كما نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط اثنين من العناصر الإجرامية، وبحوزتهما كيلو ونصف حشيش وأقراص مخدرة، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العقيد فوزي عامر، مفتش مباحث أكتوبر، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر برئاسة المقدم إسلام سمير، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام، 292 قرصا مخدرا، 4 هواتف محمول، مبلغ ومالي.

وبمواجهتهما أقرا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بحيازتهم للمضبوطات المشار إليها بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

