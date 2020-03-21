مصر | تصريح مهم للإدارية العليا بشأن طعن الطلاب على نتائج امتحاناتهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مهم للإدارية العليا بشأن طعن الطلاب على نتائج امتحاناتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن قاعدة "الطاعن لا يضار بطعنه" تسري على الدعاوى التي يرفعها الطلاب طعنًا على قرار إعلان نتيجة امتحاناتهم، وذلك حتى لا تكون تلك الطعون وبالًا على أصحابها، ما يؤدي عملًا إلى إججامهم عن اللجوء لساحات العدالة التماسًا لإنصاف يرونه حجب عنهم.

وأضافت أنه "ومن ثم لا يجوز تسوئ مركز الطالب في أية جزئية من جزئيات الامتحان، كما أن تعرض المحكمة لذلك يعتبر بداهة قضاءً بما لم يطلبه الخصوم". جاء ذلك في حيثيات حكم المحكمة، بإلغاء قرار إعلان نتيجة طالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق لعام 2015-2016، طعن على نتيجته لاستحقاقه درجات أكثر من الحاصل عليها، وعندما انتدبت المحكمة خبير لإعادة التصحيح،تبين استحقاق 6 درجات فقط في مادة طب الأطفال.

في حين فوجئ الطالب بخفض درجاته في مادة الباطنة 25 درجة، أي أنه حصل بالامتحان على درجات أكثر مما يستحق، لذلك رفضت المحكمة طلبه، فيما قبلت إلغاء نتيجته في مادة طب الاطفال فقط وإعطائه 6 درجات. واطمأنت المحكمة لتقرير الخبير والذي تضمن، استحقاق الطالب في مادة طب الأطفال علي درجات مقدارها (135) درجة بدلًا من (134) درجة وذلك في الورقة الأولي، وفي الورقة الثانية علي (91) درجة بدلًا من (86) درجة، أي أنه يستحق 6 درجات زائدة. وأسفر إعادة التصحيح في مادة الباطنة إلي حصول الطالب في الورقة الأولى على (91.5) درجة من (140) درجة بدلًا من (102.5) درجة، وفي الورقة الثانية على (87.5) درجة درجة بدلًا من (89)، وفي الورقة الثالثة على (24.2) درجة من (40) درجة بدلًا من (36) درجة، أي أنه يستحق خفض درجاته 25 درجة. وقررت المحكمة وفق ذلك رفض طلب إلغاء نتيجته في مادة طب الباطنة حتى لا يضار الطالب بطعنه، لأن تقرير الخبير خفض درجات الطاعن عما حصل عليه قبل إعادة التصحيح. وفي سياق متصل، قام مجلس الدولة بتطهير مبنى المجلس وقاعات المحكمة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد.