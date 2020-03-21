مصر | الصور الأولى لأوكار محتكري المطهرات وأدوات التعقيم في القاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائي والتجاري.

- ضبط صاحب مخزن تعبئة مطهرات، بدائرة قسم شرطة الحدائق، لإدارته المخزن من دون ترخيص وقيامه بتخزين كميات كبيرة من المواد المطهرة مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة.

- ضبط 5 أشخاص، لقيامهم باستئجار ورشة بدائرة قسم شرطة المعصرة واستغلالها في تصنيع الكمامات الطبية من دون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر وعلامة تجارية غير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط مسئول عن محل للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لحيازته 2000 سرنجة و162 عبوة جيل للتعقيم، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وتم ضبط مسئول عن محل للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لحيازته 8000 سرنجة و250 كمامة و30 علبة جيل للتعقيم، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وعثر بداخل المخزن على 17 طن كحول إثيلي كلور وسولفين، و2500 عبوة فارغة "معدة للتعبئة"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المطهرات وطرحها بالأسواق.

وعثر بداخل الورشة على 3 ثوب من القماش "لصناعة الكمامات" و1500 كمامة "معدة للبيع" وكميات كبيرة من الكمامات الطبية "تحت التصنيع" و6 ماكينة خياطة وأدوات تصنيع (مقصات، بكر خيط)، وكمية من الكراتين (معدة للتعبئة) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفى سياق اخر شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات مكثفة، لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ كافة.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 3 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – شاشات LED – نحاس خردة) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي 32،442 ألف جنيه.

- في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة والأقراص الدوائية، تم ضبط قضيتين بمضبوطات 650 قرصا مخدرا.

- في مجال الأمن العام، تم ضبط 16 قضية أبرزها مزاولة مهنة من دون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي.

- في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 336 حكما قضائيا متنوعا.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 718 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات، تم ضبط قضيتين متنوعتين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.