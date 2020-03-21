مصر | ضبط عصابة سرقة المتاجر في العامرية

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نجحت الأجهزة الامنية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المتاجر بالعامرية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، قيام (عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم) بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة المتاجر متخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (8) وقائع بدائرة القسم، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات لدى عميلهما سيئ النيه (عاطل، مقيم بدائرة القسم) "تم ضبطه".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن ناحية أخرى نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطل لقيامه بالتعدي على مهندس ونجله داخل مسكنهما بالتجمع، وإصابتهم بجروح خطيرة.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس، من شرطة النجدة، بضبط لص داخل فيلا رقم 125 بمنطقة الشويفات ــ دائرة القسم.

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وبالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد كل من: المدعو"ه.ص"، 53 عاما، مهندس معماري، ومقيم محل البلاغ، مصاب بجرح طعني بالرقبة من الجهة اليسرى، نقل لمستشفى الجوي التخصصي، ولا يمكن استجوابه، ونجله المدعو "م.ه.ص"، 21 عاما، طالب بكلية هندسة، مصاب بجرح سطحي بالرقبة، تم إسعافه بذات المستشفى.

وأشار الفحص إلى أنهما شاهدا بالفيلا محل سكنهما، شخصا حال شروعه في سرقة محتوياتها وأثناء محاولتهما ضبطه ادعى بتواجد آخر صحبته، وتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثًا ما بهما من إصابات.

وتمكنا من ضبطه بمساعدة الأهالي وتبين أنه يدعى"إ. م"، 23 عاما، عاطل ومقيم عزبة الخضري ـ قليوب قليوبية وضبط بحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمناقشته بمعرفة ضباط وحدة مباحث القسم، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع صديقه المدعو "م. ا"، 27 عاما، مبيض محارة ومقيم بذات العنوان، وأمكن ضبط الأخير، وبمواجهته أنكر ما جاء بأقوال المتهم المضبوط، ونفى تواجده بمحل الواقعة أو ارتكابها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين صحة أقوال الأخير، وعدم تواجده بالفيلا إبان ارتكاب الواقعة، وبإعادة مناقشة المتهم وبمواجهته بالتحريات أيدها، اعترف بارتكابه الواقعة بمفرده وأقر بادعائه للمجني عليهما بتواجد آخر صحبته لإرهابهما، والحيلولة دون ضبطه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة.