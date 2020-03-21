مصر | يخلط الحنة بالحشيش.. سقوط أخطر "ديلر" في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يخلط الحنة بالحشيش.. سقوط أخطر "ديلر" في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، اليوم السبت، في إسقاط واحد من أخطر تجار المخدرات بمنطقة الهرم، ومداهمة وكره المتخذه لتصنيع الحشيش المخدر.

وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل، مأمور قسم شرطة الهرم، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد الصغير، رئيس وحدة مباحث القسم، مفادها قيام حارس عقار كائن بدائرة القسم، بتصنيع والإتجار بالحشيش المخدر. وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة القبض عليه، وأمكن استهدافه بمأمورية برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي، مفتش مباحث الهرم، والرائد إسلام السيد، معاون مباحث القسم، وضبطه.

وعثر بحوزته على 2 كيس بداخلهما معجون لمخدر الحشيش وزنت نحو 12 كيلو جرام، و60 قرصا لعقاقير مجهولة مختلفة، و4 أكياس لمسحوق الحنة، كيس بلاستيك يحوى نبات الأستروكس المخدر وزنت 250 جراما. كما عثر بحوزته على "مكبس" خاص بتصنيع الحشيش، 10 قطع حديد اسطمبة، خلاط كهربائي، ميزان حساس، مجموعة من الإمبولات والزجاجات بها سوائل كيمائية مخدرة. Advertisements

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الحشيش والإتجار فيه.