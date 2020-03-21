أخبار مصر | وزير النقل: عمال مواقع مشروعات الطرق يسطرون تاريخا مجيدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: عمال مواقع مشروعات الطرق يسطرون تاريخا مجيدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل: إن العامل المصري عامل وطني مخلص مصمم على استمرار تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، ويثبت للعالم عمله ومشاركته في مسيرة البناء والتنمية في مصر في كافة الأوقات.

وأشاد باستمرار تنفيذ الأعمال بكافة القطاعات بالتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وتوفير الرعاية الطبية الفائقة لكافة العاملين بالمواقع المختلفة وخاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب الفيروس.

وأكد الوزير خلال جولاته اليوم السبت، على أن تواجد المهندسين والعمال بكافة مواقع العمل في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم أجمع، بسبب فيروس كورونا وبالتزامن مع الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي يتم اتخاذها في مواقع العمل المختلفة للوقاية من فيروس كورونا، يجعلهم يسطرون تاريخا مجيدا في تاريخ تنفيذ المشروعات القومية.

تفقد وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم السبت، أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كيلو وتكلفة 7.3 مليار جنيه.

بدأت الجولة بتفقد الوزير لأعمال توسعة نفق سعد الدين الشاذلي، أسفل الطريق الداعم وأعمال إنشاء طريق داعم في المسافة من محور سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري في هذه المسافة 7 حارات بكل اتجاه.

كما تابع توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة، وأعمال الأتربة وإنشاء طبقة الأساس والحوائط الساندة وأعمال الخوازيق ثم تفقد باقي قطاعات المشروع.

وأشاد وزير النقل، باستمرار تنفيذ الأعمال بكافة القطاعات بالتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وتوفير الرعاية الطبية الفائقة لكافة العاملين بالمواقع المختلفة وخاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب الفيروس.

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وأشار إلى أن العامل المصري عامل وطني مخلص مصمم على استمرار تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.

وأوضح الوزير، أن أعمال تطوير الطريق الدائري تهدف إلى توسعة الطريق الدائري لرفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.

ولفت إلى أن أعمال التطوير تشمل توسيع قطاعات الطريق الدائري كافة من 4 حارات و4 حارات في كل اتجاه ليكون 8 حارات و8 حارات في كل اتجاه في القطاعات التي تسمح بذلك، وفي القطاعات التي لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق، مثل قطاع الأوتوستراد المنيب، حيث ستتم التوسعة إلى 7 حارات و7 حارات في كل اتجاه.

وفيما يتعلق بأعمال صيانة الطريق الدائري، صرح الوزير، بأن وزارة النقل تقوم بأعمال صيانة شاملة للطريق الدائري، مشيرًا إلى تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لكباري وأنفاق الطريق الدائري وأعمال تأمين سلامة المرور، وكذلك صيانة الحواجز الخرسانية والصيانة العاجلة للمداخل والمخارج.

وأضاف أنه يتم أيضًا تنفيذ أعمال صيانة دورية تشمل صيانة وتأمين شبكة الإنارة.

ونوه بأنه تم وضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل تنقل المواطنين.

ولفت الوزير إلى ضرورة أن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة وأن يتم إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق بما يحقق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق ويحقق المظهر الحضاري الجيد.