أخبار مصر | هجوم ناري من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "ليلى سويف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم ناري من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "ليلى سويف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما ناريا على "ليلى سويف" أم علاء عبدالفتاح، واصفين إياها بالكاذبة.

وقال أحد النشطاء على "فيس بوك": "انتي اتعاملتي أحسن معاملة.. سواء في النيابة أو السجن".

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فيما أضاف آخر: "لما انتي خايفة من كورونا.. مجالكيش كورونا ليه وانتي في الحجز؟.. على فكرة النظافة اللي انتي شوفتيها موجودة في كل حجز".

أما أحد المحامين فقال لـ ليلى سويف: "أنا محامي وعارف إن النظافة اللي انتي شوفتيها في الحجز موجودة في كل مكان".

وأشار نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن كل حجز "فيه شفاط وتكييف لكن اللي زي ليلى سويف ربنا غضبان عليها ويخليها تصر على كذبها وادعاءاتها رغم كبر سنها،، المفروض تتوبي عن ذنوبك".