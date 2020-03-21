أخبار مصر | أول ظهور لوزير النقل بـ"الكمامة" في جولة تفقدية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول ظهور لوزير النقل بـ"الكمامة" في جولة تفقدية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل وزير النقل المهندس كامل الوزير، جولاته التفقدية اليوم السبت لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات، حيث تفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان والذي وجهت القيادة السياسية بالانتهاء منه خلال 24 شهرًا.

وبدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور التبادلية ثم متابعة محطات وجسر المشروع حتى محطة العاصمة الإدارية، واطلع على معدلات التنفيذ حيث وصلت معدلات إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائي إلى 22.4% من النسبة المستهدفة، وتم الانتهاء من ما يقرب من24.6% من أعمال الكباري بالمشروع و62.8% من أعمال الأنفاق، و13.9% من أعمال جسور السكة وحوالي 11.1% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي.

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وأكد الوزير، خلال الجولة أن تواجد المهندسين والعمال بكافة مواقع العمل في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم أجمع بسبب فيروس كورونا وبالتزامن مع الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي يتم اتخاذها في مواقع العمل المختلفة للوقاية من فيروس كورونا يجعلهم يسطرون تاريخا مجيدا في تاريخ تنفيذ المشروعات القومية ويثبت للعالم أن العامل المصري عامل وطني مخلص يعمل ويشارك في مسيرة البناء والتنمية في مصر في كافة الأوقات.

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان تقوم بتنفيذ أعمال المحطات والجسور والورش الخاصة به شركات مصرية وطنية بينما سيتم توريد الوحدات المتحركة من الخارج، وأن مسار القطار الكهربائي يبلغ طوله 70 كيلومترًا، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ عدد 6 كباري، وكذلك عدد 2 نفق للقطار الكهربائي بالإضافة إلى إنشاء عدد 4 كباري للسيارات لخدمة المدن الجديدة وأن هذا المشروع سيساهم في ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك المساهمة في زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا وتجاريًا وصناعيًا مضيفا ان مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي لها أهمية كبيرة في تعظيم منظومة النقل الجماعي.

كما سيتم مد خط القطار الكهربائى جنوب العاصمة الإدارية بطول 14كم ليصل إلى المدينة الرياضية العالمية حيث سيتم إنشاء 3 محطات فى هذه المسافة.