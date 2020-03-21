أخبار مصر | "المهندسين": مد الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية حتى نهاية مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المهندسين": مد الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية حتى نهاية مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، مد الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية حتى يوم ٣١ مارس الجاري بغرامة قدرها ٢٥%.

وكانت النقابة قد أعلنت سابقا أن تجديد الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية، لأعضاء النقابة، مستمر في استقبال طلبات التجديد بدون غرامة حتى 15 فبراير 2020، على أن يبدأ تطبيق غرامة تأخير تقدر بـ25% من قيمة الاشتراك، اعتبارا من يوم 16 فبراير 2020، حتى نهاية شهر فبراير الحالي، ثم تقرر المد حتى آخر مارس الجاري.

وحققت النقابة فائضا للعام الثاني على التوالي بلغ 364.650 مليون جنيه في عام 2019، بعد أن كان يحقق عجزا سنويا دائما، حيث إن صندوق المعاشات والإعانات بالنقابة حقق فائضا عن عام 2019، بمبلغ نحو 364.650 مليون جنيه، وهذا يتمثل في زيادة إيراداته عن مصروفاته، حيث بلغت جملة ايرادات الصندوق عن العام المذكورمبلغ 1.724 مليار جنيه، وبلغت جملة مصروفاته نحو 1.359 مليار جنيه "

وكانت عقدت النقابة الجمعية العمومية للمهندسين 5 مارس الماضي، بمسرح النقابة حيث قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين إنه يتمنى زيادة المعاشات أضعافًا مضاعفة ولكن تحكمنا الموارد ولا يوجد ما نخفيه عن المهندسين وملتزمون بالشفافية والصراحة وما يحدث من توفير إيرادات وخدمة طبية ومعاشات لم تشهده النقابة من قبل، مشيرًا إلى أنه تم إعداد دراسة اكتوارية للنظر في زيادة المعاشات تتطلب أولًا سرعة تعديل قانون النقابة، إعداد حسابات الإيرادات والمصروفات ليتماشا مع النواحي التأمينية والاكتوارية ويشمل ذلك التغيير في قيمة الاحتياطي المحاسبي، اقتراح دراسة مدى إمكانية ربط المعاش مع مدة سداد الاشتراك وتحديد لمدة الاستحقاق كامل المعاش بـ 25 سنة، البحث عن مصادر تمويل إضافية، عدم زيادة المعاشات إلا بعد دراسة اكتوارية أخرى وبعد توفير الرصيد الافتتاحي للصندوق، عدم زيادة أي مزايا لمدة خمس سنوات لتكوين الاحتياطات اللازمة.