أخبار مصر | "المحامين": إجازة يومين لموظفي النقابة بسبب التعقيم ضد كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المحامين": إجازة يومين لموظفي النقابة بسبب التعقيم ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، منح العاملين والموظفين بإدارات النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، إجازة يومي الأحد والاثنين المقبلين، وذلك لتطهير وتعقيم النقابة وإدارتها ضد فيروس كورونا.

ويأتي ذلك تماشيا مع سياسات الدولة، وما تقضتيه المصلحة العامة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وخوفا من انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالمي يحصد أرواح العشرات يوميا في كل دول العالم.

وعقدت انتخابات النقابة العامة للمحامين يوم الأحد الماضي على منصب النقيب، أعضاء مجلس النقابة

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة عن انتخابات نقابة المحامين لعام 2020، فوز رجائي عطية علي مقعد نقيب المحامين، بعدد أصوات 35665.

ومن ناحيتها، أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين عن فوز كل من، هشام لطفي بعدد أصوات 28289، على الصغير 21149، اسامه سلمان 21094، بعضوية مجلس النقابة عن الإدارات القانونية.

كما أكدت اللجنة فوز كل من عن الأعضاء عن محاكم الاستئناف، يحى التوني استئناف القاهرة بعدد أصوات 25517، أحمد بسيوني - الإسكندرية 20176 صوتا، نبيل عبد السلام - الإسماعيلية 21153 صوتا، محب المكاوي - المنصورة 18170 صوتا، حسين الجمال طنطا بعدد أصوات 14786، محمد خلف الكسار - بنى سويف 18570 صوتا، محمد فزاع أسيوط - 19516 صوتا، ابو عابد - قنا - 27226 بعضوية المجلس.

كما فاز أبو بكر الضو بعدد أصوات 20200، سيف النصر حماد 18861 صوتا، سعيد عبد الخالق - 18230، محمد عبد الوهاب 17931، فاطمة الزهراء غنيم 17599 صوتا، عمر هريدى – 16831.

وحصل محمد نجيب على 16776 صوتا، ماجد حنا 16086 صوتا، إسماعيل طه 16055 صوتا، محمود الداخلي 15987 صوتا، مجدى سخي 15846 صوتا، خالد أبو كراع 15838 صوتا، محمد عبد العظيم كركاب - 15827 صوتا، عبد الحفيظ الروبى 15144 صوتا، صلاح سليمان 14953 صوتا، سيد عبد الغنى - 14782 صوتا، عيسى ابو عيسى - 14572 صوتا.