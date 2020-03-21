أخبار مصر | ننشر خطة وزارة الشباب والرياضة لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر خطة وزارة الشباب والرياضة لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشكل دوري على عقد عدة اجتماعات مع قيادات ومسئولي الوزارة للمضي قدمًا في تنفيذ الإجراءات الاحترازية بدءًا من ديوان الوزارة، ووصولًا لجميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وترصد "بوابة الخليج 365" بعض الإجراءات الاحترازية المتبعة من وزارة الشباب والرياضة في ديوان الوزارة والأنشطة الشبابية والرياضية المختلفة، مراكز الشباب والمنشآت الرياضية في السطور التالية:

• على صعيد ديوان عام الوزارة

1 - توعية العاملين بالوزارة بالطرق الوقائية من مخاطر الأوبئة وكيفية انتشارها وتجنبها

2 - قياس درجة الحرارة للأفراد والعاملين داخل الوزارة

3 - توزيع منشورات التوعية الصحية عن فيروس كورونا، وكيفية الحفاظ على أنفسهم من العدوي.

4 - قيام مسئولي النظافة بالوزارة بأعمال التعقيم والتطهير لكل طوابق الوزارة على مدار اليوم

5 - تنظيف وتعقيم المكاتب الإدارية، وغرف الاجتماعات، والمصاعد.

6 - توفير المواد الطبية اللازمة لقياس درجة الحرارة للأفراد داخل الوزارة، والكمامات الطبية، والمطهرات

7 - قيام الإذاعة الداخلية بتكرار إرشادات التوجيه والوقاية طوال ساعات العمل اليومية.

8 - إطلاق حملات توعية على صفحات التواصل الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة للتعريف بالفيروس وطرق الوقاية منه

• الأنشطة الشبابية والرياضية

1 - تعليق كافة الأنشطة الرياضية والشبابية بكافة أنواعها في جميع المحافظات

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2 – توفير حزمة من الأنشطة في كافة المجالات في المنزل

3 – في المجال الشبابي يتم توفير القوافل التعليمية اونلاين بنخبة كبيرة من المتخصصين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والأوقاف

4 – توفير أنشطة خاصة بالمحاكاة السياسية ومحاكاة مجلس النواب وأنشطة مرتبطة بريادة الأعمال والتوظيف عبر موقع بوابة الوزارة

5 - في الجانب الرياضي.. توفير مبادرات في مجال التنمية الرياضية بمعنى (جيمك في بيتك) عن طريق نخبة من المتخصصين في المجال الرياضي

6 - توفير حزمة من الأنشطة الابتكارية في الألعاب من خلال الاتحاد المصري للألعاب الاليكترونية بالتعاون مع مؤسسات كثيرة

7 - إتاحة دوري مع اتحاد الكرة المصري عبر وسائل التواصل الإجتماعي

مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية،

1 - القيام بحملات التنظيف والتعقيم بالمدن والمنتديات الشبابية ومراكز التعليم المدني والأندية،

2 - تطهير مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية وفروع الاتحادات والمديريات والملاعب المفتوحة وصالات الألعاب وصالات اللياقة البدنية والأندية الصحية بواسطة الشركات المتخصصة.

3 - التزام القائمين على أعمال التطهير والتعقيم بارتداء الكمامات الطبية.

4 - تنظيم ندوة تثقيفية حول خطر فيروس كورونا على الرياضيين

5 - نشر مواد إعلامية وتثقيفية والتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة بشأن طرق الوقاية من الإصابة بالفيروس على البوابة الإليكترونية للوزارة.

6 - غلق جميع صالات اللياقة البدنية "الجيم" والأندية الصحية الواقعة في كل محافظة كخطوة استباقية للوقاية من فيروس كورونا.