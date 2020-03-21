أخبار مصر | أرقام "واتس أب" لتلقي شكاوي المتلاعبين في أسعار السلع بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام "واتس أب" لتلقي شكاوي المتلاعبين في أسعار السلع بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم السبت، إطلاق خدمة "واتس أب" لتلقي مشاكل المواطنين الخاصة بالأنشطة التموينية، وللإبلاغ عن المحتكرين والمتلاعبين في أسعار السلع وأصحاب الأنشطة التموينية، من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة وذلك من خلال الأرقام التالية:

أ/ محمد عبدالوارث : ٠١٠٩٦٨١٨٣٠٦ -

أ/ محى الدين اسماعيل : ٠١١٢٣٨٤١٥٢٣ لشكاوى الرقابة على المخابز

أ/سيد الجارحى : ٠١٠٠١٨١٧١٤٧ - ٠١١٠٠٨٩٣٩٠٢ لشكاوى اصحاب المخابز

أ/ احمد ابو العز : ٠١٠٠٧٤٢٠٥٢١ لشكاوى المطاحن

أ/ سامية رزق : ٠١٢٢٥٥٧٤٤١٤ لشكاوى توافر السلع وارتفاع الاسعار

أ / محمود حسن : ٠١٠٢٥٤٨٦٩٥٦ لشكاوى البداليين التموينين

أ/ محمود فتحى : ٠١١٥٠٧٣٥٥١٩ -

أ/ بلال محمد : ٠١١٤٢٨٥٢٩٢٩ لخدمة المواطنين بمكتب مدير المديرية، أو من خلال التواصل على أرقام المديرية ٣٧٦١٨٦٥٢، أو فاكس رقم ٣٧٦١٨٤٩٦، أو تقديم الشكاوى والبلاغات من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء www.shakwa.eg او الاتصال بالخط الساخن رقم ١٦٥٢٨ برئاسة مجلس الوزراء.

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ويأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين من أية احتمالات لفرص العدوى. وفي هذا الإطار، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على سلامه المواطنين والاهتمام برش وتطهير كافة الدواوين والمكاتب الإدارية والإدارات التي تقدم خدمات للمواطنين. ووجه "راشد" رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بشن حملات على المراكز التجارية ومحلات بيع الهدايا والملابس وغيرها من المنشآت التجارية اليوم، للتأكد من الالتزام بالغلق بدءًا من الساعة السابعة مساءً خاصة مع توافد المواطنين اليوم على تلك المنشآت بمناسةه عيد الأم.

وناشد المحافظ، المواطنين، بضرورة الالتزام بالتواجد بالمنزل حفاظًا على سلامتهم. وشدد محافظ الجيزة على إيقاف الاحتفالات الشعبية والموالد لما تحوية من تجمعات بشرية تمثل خطورة على المواطنين. كما شدد على مدير مديرية الأوقاف بتعليق كافة الأنشطة الدعوية التي تقام بالمساجد والتي تؤدي إلى تجمع أعداد كبيرة خاصة الدروس والقوافل والمقارئ والمدارس القرآنية والعلمية مع وقف كافة أنشطة دور المناسبات الملحقة بالمساجد وإلغاء العزاء وعقد القران بها مع قصر العمل بالمساجد على خطبة الجمعة والصلوات الخمس وصلاة الجنازة وتقليل وقت الخطبة إلى 15 دقيقة على ألا يزيد الوقت بين الاذان والإقامة على 10 دقائق. ووجه محافظ الجيزة، بمتابعة نظافة و تعقيم المساجد الكبرى عقب كل صلاة والمساجد الصغيرة والمتوسطة أسبوعيا مع التأكيد على التهوية الجيدة لها، مشيراً إلى أنه تم إلغاء كافة الاحتفالات والموالد بالمحافظة. كما شدد على تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتي تشمل غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء وغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد وغلق جميع كولديرات المياه ورفع أي أدوات للسقيا من المسجد مع مراعاه أن المساجد التي بها صحن أو ساحة تتم الصلاة في الساحة أو الصحن لأن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة إضافه الي تكثيف النظافة والتعقيم الدوري. ويأتي ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب.

ويسر قرار الغلق من الساعة السابعة مساءً ويستمر للساعة السادسة صباحاً حتى نهاية الشهر الجاري على ألا يسري هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.