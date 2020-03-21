أخبار مصر | عاجل.. قرار حاسم من شيخ الأزهر بشأن تعليق صلاة الجماعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار حاسم من شيخ الأزهر بشأن تعليق صلاة الجماعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، تعطيل إقامة الجمعة والجماعات بالجامع الأزهر بشكل مؤقت، ابتداء من اليوم السبت، حرصًا على سلامة المصلين، ولحين القضاء على وباء كورونا، مع إقامة الأذان بالجامع للصلوات الخمس وينادي المؤذن مع كل أذان "صلوا في بيوتكم".

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن هذه الإجراءات تأتي دعمًا للخطوات الجادة والفاعلة التي تتخذها مصر لمنع انتشار وباء كورونا، وحفظ النفس البشرية التي هي من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، ويجب حمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار.

وكانت هيئة كبار العلماء قد أصدرت بيانا الأحد الماضي، أجازت فيه شرعًا إيقاف الجُمَعِ والجماعات في البلاد بشكل مؤقت؛ خوفًا من تفشِّي الفيروس وانتشاره والفتك بالبلاد والعباد، في ظل سرعة انتشار (فيروس كورونا- كوفيد 19) وتحوُّله إلى وباء عالمي، ومع تواتر المعلومات الطبية من أن الخطر الحقيقي للفيروس هو في سهولة وسرعة انتشاره.

وقررت وزارة الأوقاف، غلق مسجد السيدة زينب؛ منعا لتزاحم القاصدين له بمناسبة الاحتفال بذكرى مولدها وقالت الوزارة إن غلق المسجد يأتي من باب إعلاء المقاصد الشرعية والمصلحة الوطنية معًا، والتي تأتي قضية الحفاظ على النفس في القلب منهما، ونظرًا لتجمع المريدين القاصدين للمسجد خارج الضريح بعد صلاة الجمعة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه نظرًا لتكاثر الأعداد كلما اقتربت الليلة الختامية للمولد، ولما لا يحتمله الوقت الراهن من مثل هذه التجمعات تقرر غلق مسجد السيدة زينب غلقا كاملا لحين عودة الدراسة بالمدارس والجامعات.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جميع قيادات الأوقاف ومديري المديريات وجميع العاملين بالأوقاف بتكثيف حملات النظافة وتعقيم المساجد يومي الخميس والجمعة على مستوى الجمهورية.

وأوضح الوزير في بيان له، أن أعمال النظافة تشمل يومي الجمعة والسبت جميع مقار الوزارة والجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية، إضافة إلى دورية النظافة اليومية.