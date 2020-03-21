أخبار مصر | "النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد شركة النصر للكيماويات الوسيطة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لطرح الكحول لأول مرة في مصر في عبوة إيروسولية تم تصنيعها خصيصا للظروف الحالية بنسبة كحول 70 % - 75 ٪.

وتعمل العبوة الإيروسولية على توفير المادة المستخدمة وتوفير أقصى حماية من خلال تصميمها المتميز والذي يتيح نشر المادة بصورة رزازية مما بعمل على نشرها بصورة أكبر لتغطية جيد كبير بمادة أقل وستكون العبوة 250 مللي.

وتستعد شركة النصر للكيماويات الوسيطة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية لطرح ماء الأكسجين تركيز 10% وماء الأكسجين 6.5 % والكلور تركيز 4 % و6% في عبوات عادية واقتصادية اعتبارا من الأسبوع القادم بجميع منافذ القوات المسلحة من إنتاج شركة النصر للكيماويات الوسيطة وبأسعار منخفضة.

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ويأتي ذلك في ظل الأزمة التي يعانيها العالم من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وانتشاره في عدد من دول العالم، مما دفع العديد من التجار والمحتكرين من رفع أسعار المطهرات والمنظفات وسحب العديد منها من الأسواق المصرية تمهيدا لبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة لتحقيق أرباح سريعة في ظل وجود الأزمة العالمية.

وشنت العديد من الجهات الأمنية وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين العديد من الحملات في الفترات السابقة لضبط العديد من المخالفات الخاصة بتجارة المنظفات والمطهرات وضبطت العديد من الأشخاص وبحوزتهم كميات كبيرة من المنظفات والمطهرات بهدف بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح سريعة في ظل الأزمة دون أدنى اعتبار لصحة المواطنين المصريين.

ويعمل جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة على تخفيف الأوضاع الصعبة على المواطنين من خلال شركات ومصانعه الوطنية التي تدفع بالفائض لمنافذها لخدمة المواطنين وبأسعار مخفضة إنطلاق من مسؤليتها الوطنية تجاه الشعب المصري خلال الأزمة الحالية.

وفي سياق متصل يعمل جهاز الخدمة الوطنية على مواصلة ضخ العديد من المنتجات الغذائية الفائضة عن إحتياجات القوات المسلحة فى المنافذ الخاصة الثابتة والمتحركة لتخفيف أعباء الأزمة العالمية على المواطنين المصريين مع توافر السلع في منافذ التموين والأسواق بشكل استراتيجي يكفي إحتياجات السوق المصري لأشهر عدة أتجاوز أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.