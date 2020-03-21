أخبار مصر | عاجل.. إيقاف الاحتفالات الشعبية والموالد والدروس والقوافل والمقارئ في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إيقاف الاحتفالات الشعبية والموالد والدروس والقوافل والمقارئ في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، اتخاذ التدابير الاحترازية كافة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا حفاظاً على سلامة المواطنين والاهتمام برش وتطهير الدواوين والمكاتب الإدارية والإدارات كافة، التي تقدم خدمات للمواطنين.

ووجه "راشد" رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بشن حملات على المراكز التجارية ومحلات بيع الهدايا والملابس وغيرها من المنشآت التجارية اليوم، للتأكد من الالتزام بالغلق بدءًا من الساعة السابعة مساءً خاصه مع توافد المواطنين اليوم، على تلك المنشآت بمناسبة عيد الأم، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام بالتواجد بالمنزل حفاظًا على سلامتهم.

وشدد محافظ الجيزة على إيقاف الاحتفالات الشعبية والموالد لما تحويه من تجمعات بشرية تمثل خطورة على المواطنين.

كما شدد على مدير مديرية الأوقاف بتعليق كافة الأنشطة الدعوية التي تقام بالمساجد والتي تؤدي إلى تجمع أعداد كبيرة خاصة الدروس والقوافل والمقارئ والمدارس القرآنية والعلمية مع وقف كافة أنشطة دور المناسبات الملحقة بالمساجد وإلغاء العزاء وعقد القران بها، مع قصر العمل بالمساجد على خطبة الجمعة والصلوات الخمس وصلاة الجنازة وتقليل وقت الخطبة إلى 15 دقيقة على ألا يزيد الوقت بين الأذان والإقامة على 10 دقائق.

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ووجه المحافظ، بمتابعة نظافة وتعقيم المساجد الكبرى عقب كل صلاة والمساجد الصغيرة والمتوسطة أسبوعيا مع التأكيد على التهوية الجيدة لها، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء كافة الاحتفالات والموالد بالمحافظة.

المحافظ شدد أيضًا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية كافة، والتي تشمل غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء وغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد وغلق جميع كولديرات المياه ورفع أي أدوات للسقيا من المسجد مع مراعاة أن المساجد التي بها صحن أو ساحة تتم الصلاة في الساحة أو الصحن لأن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة إضافة إلى تكثيف النظافة والتعقيم الدوري.

ويأتي ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب.

ويبدأ سريان قرار الإغلاق من الساعة السابعة مساءً ويستمر للساعة السادسة صباحاً حتى نهاية الشهر الجارى على ألا يسرى هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.